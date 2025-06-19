https://ria.ru/20250619/putin-2023739987.html

Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа

Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа - РИА Новости, 19.06.2025

Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа

Рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:40:00+03:00

2025-06-19T00:40:00+03:00

2025-06-19T01:58:00+03:00

германия

владимир путин

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украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ."ФРГ - ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря, я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная республика отказалась от использования российских энергоносителей. Через Украину мы поставляли в другие страны Европы, Украина получала транзитные деньги от нас, по 400 миллионов ежегодно, а Германия почему-то отказалась получать российский газ. Почему? Нет рационального объяснения, просто не существует", - сказал президент.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023746760.html

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германия

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украина

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германия, владимир путин, россия, украина, в мире