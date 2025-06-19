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Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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00:30 19.06.2025 (обновлено: 00:38 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023736783.html
Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин
Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. РИА Новости, 19.06.2025
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владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики."На протяжении веков, к сожалению, это так, я могу это с полным основанием утверждать, просто на протяжении веков, на Западе… время от времени, на протяжении длительного времени, всё время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока всё время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и всё время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023737145.html
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владимир путин, россия, восток
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Восток
Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин

Путин: западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики.
"На протяжении веков, к сожалению, это так, я могу это с полным основанием утверждать, просто на протяжении веков, на Западе… время от времени, на протяжении длительного времени, всё время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока всё время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и всё время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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