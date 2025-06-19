https://ria.ru/20250619/putin-2023736783.html

Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин

Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Западным элитам удобно использовать тезис о российской угрозе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики."На протяжении веков, к сожалению, это так, я могу это с полным основанием утверждать, просто на протяжении веков, на Западе… время от времени, на протяжении длительного времени, всё время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока всё время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и всё время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023737145.html

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владимир путин, россия, восток