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России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:21 19.06.2025 (обновлено: 00:29 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023735213.html
России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин
России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин
Россия заинтересована в том, чтобы наращивать взаимоотношения с Индонезией по приоритетным для нее направлениям: РФ есть, что предложить Индонезии в сфере... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:21:00+03:00
2025-06-19T00:29:00+03:00
пмэф-2025
россия
индонезия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы наращивать взаимоотношения с Индонезией по приоритетным для нее направлениям: РФ есть, что предложить Индонезии в сфере высоких технологий, сообщил президент РФ Владимир Путин."Страны БРИКС и Россия конечно заинтересованы в том, чтобы наращивать взаимоотношения с Индонезией по тем направлениям, которые являются приоритетными для вас. Это прежде всего высокие технологии. Нам есть что предложить нашим партнерам из Индонезии. И уверен, что индонезийцы в состоянии будут предложить нам свои интересные решения", - сказал глава государства на встрече с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023734448.html
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россия, индонезия, владимир путин, брикс
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Владимир Путин, БРИКС
России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин

Путин: России есть, что предложить Индонезии в сфере высоких технологий

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы наращивать взаимоотношения с Индонезией по приоритетным для нее направлениям: РФ есть, что предложить Индонезии в сфере высоких технологий, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Страны БРИКС и Россия конечно заинтересованы в том, чтобы наращивать взаимоотношения с Индонезией по тем направлениям, которые являются приоритетными для вас. Это прежде всего высокие технологии. Нам есть что предложить нашим партнерам из Индонезии. И уверен, что индонезийцы в состоянии будут предложить нам свои интересные решения", - сказал глава государства на встрече с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Индонезией
00:16
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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