https://ria.ru/20250619/putin-2023734448.html

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Индонезией

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Индонезией - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Индонезией

Россия будет поддерживать традиционные сферы сотрудничества с Индонезией, а также стремиться к диверсификации связей, сказал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:16:00+03:00

2025-06-19T00:16:00+03:00

2025-06-19T01:31:00+03:00

индонезия

владимир путин

денис мантуров

россия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия будет поддерживать традиционные сферы сотрудничества с Индонезией, а также стремиться к диверсификации связей, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств."Конечно, есть традиционные сферы нашего сотрудничества и мы будем их поддерживать, но мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы и диверсифицировать наши связи", — сказал президент.В апреле текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству сообщал, что товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%. При этом потенциал экономического взаимодействия стран существенно шире.

https://ria.ru/20250619/putin-2023735213.html

индонезия

россия

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индонезия, владимир путин, денис мантуров, россия, в мире