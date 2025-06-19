https://ria.ru/20250619/putin-2023734341.html

Путин в четверг проведет беседу с президентом Индонезии

Путин в четверг проведет беседу с президентом Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин в четверг проведет беседу с президентом Индонезии

Президент РФ Владимир Путин анонсировал обстоятельную беседу с главой Индонезии Прабово Субианто по приоритетным направлениям сотрудничества, которая пройдет в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин анонсировал обстоятельную беседу с главой Индонезии Прабово Субианто по приоритетным направлениям сотрудничества, которая пройдет в четверг."Мы, безусловно, завтра - у нас будет обстоятельная беседа с президентом Индонезии - по всем направлениям, которые считаем приоритетными, обязательно с ним поговорим. Мне не хочется забегать вперед. Он уже приехал. Мы завтра с ним с утра увидимся, практически несколько часов проведем вместе и будем об этом подробно говорить", - сказал российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023734448.html

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индонезия, прабово субианто, россия, владимир путин