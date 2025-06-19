https://ria.ru/20250619/putin-2023733799.html

Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин

Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин

Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:13:00+03:00

2025-06-19T00:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Кардинальным образом. И дело ведь не только в количестве народонаселения. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран, они достаточно быстрыми темпами преображаются. Меняется структура экономики этих стран, растет совокупный ВВП, темпы роста экономики растут, повышается уровень образования населения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023733305.html

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