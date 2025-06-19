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Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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00:13 19.06.2025 (обновлено: 01:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023733799.html
Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин
Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин
Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:13:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Кардинальным образом. И дело ведь не только в количестве народонаселения. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран, они достаточно быстрыми темпами преображаются. Меняется структура экономики этих стран, растет совокупный ВВП, темпы роста экономики растут, повышается уровень образования населения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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азия, россия, владимир путин, в мире
Азия, Россия, Владимир Путин, В мире
Страны Азии преображаются быстрыми темпами, заявил Путин

Путин: страны Азии сильно меняются и преображаются быстрыми темпами

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Кардинальным образом. И дело ведь не только в количестве народонаселения. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран, они достаточно быстрыми темпами преображаются. Меняется структура экономики этих стран, растет совокупный ВВП, темпы роста экономики растут, повышается уровень образования населения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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