https://ria.ru/20250619/putin-2023733391.html

Путин прокомментировал развитие отношений с Китаем

Путин прокомментировал развитие отношений с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025

Путин прокомментировал развитие отношений с Китаем

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:12:00+03:00

2025-06-19T00:12:00+03:00

2025-06-19T00:12:00+03:00

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россия

азия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия. "И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023729033.html

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китай

россия

азия

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китай, россия, азия, владимир путин