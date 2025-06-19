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Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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00:10 19.06.2025 (обновлено: 01:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023733150.html
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин
Сейчас есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля по безопасности, Россия представила их партнерам,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:10:00+03:00
2025-06-19T01:08:00+03:00
иран
израиль
россия
владимир путин
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля по безопасности, Россия представила их партнерам, заявил президент РФ Владимир Путин."Имея ввиду планы Ирана продолжить развитие мирного атома, имеется ввиду, в области сельского хозяйства это применимо, в области медицины и так далее. Но это не атомная энергетика. И в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном… продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много, и все эти детали нами обсуждались. Как с израильской стороны, как с американской, так мы определенные сигналы подали нашим иранским друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики, и в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности. Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили нашим партнерам - и США, и Израилю, и Ирану", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023732528.html
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иран, израиль, россия, владимир путин, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин

Путин: Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю

© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля по безопасности, Россия представила их партнерам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имея ввиду планы Ирана продолжить развитие мирного атома, имеется ввиду, в области сельского хозяйства это применимо, в области медицины и так далее. Но это не атомная энергетика. И в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном… продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много, и все эти детали нами обсуждались. Как с израильской стороны, как с американской, так мы определенные сигналы подали нашим иранским друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики, и в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности. Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили нашим партнерам - и США, и Израилю, и Ирану", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путина о позиции России по поводу конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта
00:08
 
ИранИзраильРоссияВладимир ПутинВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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