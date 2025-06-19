https://ria.ru/20250619/putin-2023731687.html
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин
Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:06:00+03:00
2025-06-19T00:06:00+03:00
2025-06-19T00:14:00+03:00
иран
пмэф-2025
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта."Об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023732795.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, владимир путин, в мире
Иран, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, В мире
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин
Путин: подземные заводы Ирана существуют, с ними ничего не произошло