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Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:06 19.06.2025 (обновлено: 00:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023731687.html
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин
Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 19.06.2025
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иран
пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта."Об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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иран, россия, владимир путин, в мире
Иран, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, В мире
Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин

Путин: подземные заводы Ирана существуют, с ними ничего не произошло

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта.
"Об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ИранРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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