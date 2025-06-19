https://ria.ru/20250619/putin-2023731687.html

Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин

Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Подземные заводы Ирана существуют, заявил Путин

Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам ход ирано-израильского конфликта."Об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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иран, россия, владимир путин, в мире