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Путин рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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00:05 19.06.2025 (обновлено: 00:51 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023731502.html
Путин рассказал об отношениях России и Ирана
Путин рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об отношениях России и Ирана
У России добрые отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:05:00+03:00
2025-06-19T00:51:00+03:00
россия
иран
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У России добрые отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин."Уровень доверия достаточно высокий между нашими странами, у нас очень добрые отношения с Ираном", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023732528.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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россия, иран, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об отношениях России и Ирана

Путин заявил о добрых отношениях России и Ирана

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У России добрые отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уровень доверия достаточно высокий между нашими странами, у нас очень добрые отношения с Ираном", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путина о позиции России по поводу конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта
00:08
 
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