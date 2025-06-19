https://ria.ru/20250619/putin-2023731502.html

Путин рассказал об отношениях России и Ирана

Путин рассказал об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал об отношениях России и Ирана

У России добрые отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:05:00+03:00

2025-06-19T00:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У России добрые отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин."Уровень доверия достаточно высокий между нашими странами, у нас очень добрые отношения с Ираном", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023732528.html

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россия, иран, владимир путин, в мире