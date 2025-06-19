https://ria.ru/20250619/putin-2023731269.html
Путин: разговоры о возможных поставках Taurus Украине вызывают вопросы
Путин: разговоры о возможных поставках Taurus Украине вызывают вопросы - РИА Новости, 19.06.2025
Путин: разговоры о возможных поставках Taurus Украине вызывают вопросы
Президент России Владимир Путин заявил, что размышления в Германии о возможных поставках ракет Taurus Украине вызывают большие вопросы. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:04:00+03:00
2025-06-19T00:04:00+03:00
2025-06-19T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724782_0:0:1491:838_1920x0_80_0_0_83dd661a2076558501493f8de92b735d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что размышления в Германии о возможных поставках ракет Taurus Украине вызывают большие вопросы."Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика (Германия - ред.) раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера, вот тут, конечно, возникают большие вопросы", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023730519.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724782_31:0:1148:838_1920x0_80_0_0_e1c767a7cba4ac68c77d0cc4f7169e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: разговоры о возможных поставках Taurus Украине вызывают вопросы
Путин: размышления Германии о поставках Taurus Украине вызывают большие вопросы