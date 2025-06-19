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Путин вспомнил поездку во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023730970.html
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Путин вспомнил поездку во Вьетнам - РИА Новости, 19.06.2025
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:03:00+03:00
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вьетнам
россия
москва
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам. "Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html
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вьетнам, россия, москва, владимир путин
ПМЭФ-2025, Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин вспомнил поездку во Вьетнам

Путин в ходе встречи с руководителями информагентств вспомнил поездку во Вьетнам

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам.
«
"Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам
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ПМЭФ-2025ВьетнамРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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