Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Путин в ходе встречи с руководителями информагентств вспомнил поездку во Вьетнам
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам.
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"Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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24 октября 2024, 23:48