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Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:03 19.06.2025 (обновлено: 00:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023730857.html
Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин
Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин
Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:03:00+03:00
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пмэф-2025
россия
иран
израиль
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но всё-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023733150.html
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россия, иран, израиль, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Израиль, Владимир Путин
Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин

Путин: Россия видит, что в Иране общество консолидируется вокруг руководства

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но всё-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин
00:10
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
00:07
 
ПМЭФ-2025РоссияИранИзраильВладимир Путин
 
 
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