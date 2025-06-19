https://ria.ru/20250619/putin-2023730857.html

Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин

Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана, заявил Путин

Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:03:00+03:00

2025-06-19T00:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но всё-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023733150.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023732278.html

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россия, иран, израиль, владимир путин