https://ria.ru/20250619/putin-2023730519.html
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине
Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:01:00+03:00
2025-06-19T00:01:00+03:00
2025-06-19T00:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств."Когда мы видим на поле боя немецкие танки "леопарды", а сейчас мы разговариваем смотрим на то что Федеративная Республика раздумывает поставлять "таурусы "для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера. Вот это, конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023730160.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Германия
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине
Путин: поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации