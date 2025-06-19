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Путин высказался о поставках немецких ракет Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 19.06.2025 (обновлено: 00:18 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023730519.html
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине
Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:01:00+03:00
2025-06-19T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств."Когда мы видим на поле боя немецкие танки "леопарды", а сейчас мы разговариваем смотрим на то что Федеративная Республика раздумывает поставлять "таурусы "для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера. Вот это, конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023730160.html
https://ria.ru/20250618/putin-2023729512.html
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украина, россия, владимир путин, в мире, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Германия
Путин высказался о поставках немецких ракет Украине

Путин: поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
"Когда мы видим на поле боя немецкие танки "леопарды", а сейчас мы разговариваем смотрим на то что Федеративная Республика раздумывает поставлять "таурусы "для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера. Вот это, конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал Путин.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин усомнился в том, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины
00:00
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о возможном разговоре с Мерцем
Вчера, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреГермания
 
 
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