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Путин усомнился в том, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины
Путин усомнился в том, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Путин усомнился в том, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сомневается в том, что Германия может стать посредником в украинском урегулировании, отметив, что "посредник должен быть РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:00:00+03:00
2025-06-19T00:00:00+03:00
2025-06-19T00:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сомневается в том, что Германия может стать посредником в украинском урегулировании, отметив, что "посредник должен быть нейтральным"."Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединённые Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки, Leopard, а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что федеративная республика раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера - вот это, конечно, возникают большие вопросы", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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германия, в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин усомнился в том, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины
Путин усомнился в том, что Германия может стать посредником в вопросе Украины