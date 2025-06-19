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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:14:00+03:00
2025-06-19T13:14:00+03:00
2025-06-19T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора."Разговор носил дружеский конструктивный характер и в основном был посвящен обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", — сказал Ушаков журналистам.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в России Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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Обострение отношений США и Ирана, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ближний Восток, Россия, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, Дональд Трамп
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Си Цзиньпин обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке