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Банк ПСБ обсудил с экспертами на ПМЭФ-2025 инновации в России
Банк ПСБ обсудил с экспертами на ПМЭФ-2025 инновации в России - РИА Новости, 19.06.2025
Банк ПСБ обсудил с экспертами на ПМЭФ-2025 инновации в России
ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" провел деловой завтрак "Инвестиции в будущее: инновации как фундамент российской экономики", он состоялся в рамках... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" провел деловой завтрак "Инвестиции в будущее: инновации как фундамент российской экономики", он состоялся в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка. Глава банка Петр Фрадков в качестве основной темы дискуссии обозначил развитие инновационных проектов в России и дальнейшие перспективы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). "Финансирование инноваций в России за последние 5 лет выросло почти в два раза. При этом уровень инновационной активности компаний в нашей стране все еще остается недостаточным – около 10-12% по сравнению с другими странами. Однако для инновационной экономики финансирование является важной, но не основной частью – это в первую очередь эффективная система отбора, продвижения и внедрения перспективных идей и технологий, состоящая из множества элементов. При правильном подходе к управлению и применению технологий инновационные компании способны работать в любых экономических условиях, генерируя передовые решения для развития экономики", - сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка. В ходе дискуссии эксперты рассмотрели влияние инновационной деятельности компаний на развитие и конкурентноспособность как отдельных российских регионов, так и страны в целом, необходимость взращивания высококвалифицированных кадров в технологических отраслях, пути повышения инновационной привлекательности регионов, а также необходимость дополнительных мер поддержки технологических компаний.
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Банк ПСБ обсудил с экспертами на ПМЭФ-2025 инновации в России
Банк ПСБ обсудил тему инноваций с экспертами в рамках делового завтрака
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" провел деловой завтрак "Инвестиции в будущее: инновации как фундамент российской экономики", он состоялся в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.
Глава банка Петр Фрадков в качестве основной темы дискуссии обозначил развитие инновационных проектов в России и дальнейшие перспективы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
"Финансирование инноваций в России за последние 5 лет выросло почти в два раза. При этом уровень инновационной активности компаний в нашей стране все еще остается недостаточным – около 10-12% по сравнению с другими странами. Однако для инновационной экономики финансирование является важной, но не основной частью – это в первую очередь эффективная система отбора, продвижения и внедрения перспективных идей и технологий, состоящая из множества элементов. При правильном подходе к управлению и применению технологий инновационные компании способны работать в любых экономических условиях, генерируя передовые решения для развития экономики", - сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка.
В ходе дискуссии эксперты рассмотрели влияние инновационной деятельности компаний на развитие и конкурентноспособность как отдельных российских регионов, так и страны в целом, необходимость взращивания высококвалифицированных кадров в технологических отраслях, пути повышения инновационной привлекательности регионов, а также необходимость дополнительных мер поддержки технологических компаний.