https://ria.ru/20250619/psb-2023981784.html

ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ

ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ

ПСБ и ГК "Эталон" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:20:00+03:00

2025-06-19T17:20:00+03:00

2025-06-19T17:20:00+03:00

псб (банк псб)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и ГК "Эталон" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие долгосрочного партнерства в сфере проектного финансирования, документ подписали старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и вице-президент по экономике и финансам Группы "Эталон" Илья Косолапов, сообщает пресс-служба банка. Соглашение закрепляет намерения сторон по совместной реализации инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в финансово-кредитной сфере. Также стороны договорились о создании специальных рабочих групп для детальной проработки и реализации совместных инициатив. Документ заключен сроком на три года с возможностью автоматической пролонгации. "ПСБ традиционно поддерживает инициативы, способствующие развитию жилищного строительства и повышению качества жизни людей. Наше соглашение с группой "Эталон", одним из крупнейших федеральных девелоперов, открывает новые возможности для реализации масштабных проектов, направленных на создание современной и комфортной городской среды, и позволит воплотить в жизнь ряд значимых проектов по созданию новых жилых комплексов и объектов городской инфраструктуры", – сказал Владимир Белых.

https://ria.ru/20250619/psb-2023981361.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), экономика