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ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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17:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/psb-2023981784.html
ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ
ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ
ПСБ и ГК "Эталон" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:20:00+03:00
2025-06-19T17:20:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и ГК "Эталон" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие долгосрочного партнерства в сфере проектного финансирования, документ подписали старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и вице-президент по экономике и финансам Группы "Эталон" Илья Косолапов, сообщает пресс-служба банка. Соглашение закрепляет намерения сторон по совместной реализации инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в финансово-кредитной сфере. Также стороны договорились о создании специальных рабочих групп для детальной проработки и реализации совместных инициатив. Документ заключен сроком на три года с возможностью автоматической пролонгации. "ПСБ традиционно поддерживает инициативы, способствующие развитию жилищного строительства и повышению качества жизни людей. Наше соглашение с группой "Эталон", одним из крупнейших федеральных девелоперов, открывает новые возможности для реализации масштабных проектов, направленных на создание современной и комфортной городской среды, и позволит воплотить в жизнь ряд значимых проектов по созданию новых жилых комплексов и объектов городской инфраструктуры", – сказал Владимир Белых.
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псб (банк псб), экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика
ПСБ и ГК "Эталон" договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ

ПСБ и ГК "Эталон" будут сотрудничать в сфере проектного финансирования

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и ГК "Эталон" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие долгосрочного партнерства в сфере проектного финансирования, документ подписали старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и вице-президент по экономике и финансам Группы "Эталон" Илья Косолапов, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение закрепляет намерения сторон по совместной реализации инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в финансово-кредитной сфере. Также стороны договорились о создании специальных рабочих групп для детальной проработки и реализации совместных инициатив. Документ заключен сроком на три года с возможностью автоматической пролонгации.
"ПСБ традиционно поддерживает инициативы, способствующие развитию жилищного строительства и повышению качества жизни людей. Наше соглашение с группой "Эталон", одним из крупнейших федеральных девелоперов, открывает новые возможности для реализации масштабных проектов, направленных на создание современной и комфортной городской среды, и позволит воплотить в жизнь ряд значимых проектов по созданию новых жилых комплексов и объектов городской инфраструктуры", – сказал Владимир Белых.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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17:19
 
ПСБ (Банк ПСБ)Экономика
 
 
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