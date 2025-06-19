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ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города - РИА Новости, 19.06.2025
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17:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/psb-2023981361.html
ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города
ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города
ПСБ и правительство Москвы в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили 10-летнее соглашение о взаимодействии и развитии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:19:00+03:00
2025-06-19T17:19:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Москвы в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили 10-летнее соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как повышение доступности кредитных ресурсов, развитие инструментов финансирования проектов комплексного развития территорий и популяризация реализации этой программы. Кроме того, ПСБ и правительство Москвы договорились о возможности проведения консультаций, совместных рабочих встреч и организации консультативных групп в целях разработки предложений и решений по вопросам проектов КРТ. "Стратегическое соглашение ПСБ с правительством Москвы - важный шаг для развития столицы, который позволит объединить усилия для комплексного развития территорий. Уверен, что наши совместные инициативы внесут значительный вклад в улучшение качества жизни москвичей и создание комфортной городской среды. ПСБ выступит надежным финансовым партнером для реализации амбициозных проектов в рамках сотрудничества", – сказал Белых.
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псб (банк псб), москва
ПСБ (Банк ПСБ), Москва
ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города

ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию мегаполиса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Москвы в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили 10-летнее соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как повышение доступности кредитных ресурсов, развитие инструментов финансирования проектов комплексного развития территорий и популяризация реализации этой программы. Кроме того, ПСБ и правительство Москвы договорились о возможности проведения консультаций, совместных рабочих встреч и организации консультативных групп в целях разработки предложений и решений по вопросам проектов КРТ.
"Стратегическое соглашение ПСБ с правительством Москвы - важный шаг для развития столицы, который позволит объединить усилия для комплексного развития территорий. Уверен, что наши совместные инициативы внесут значительный вклад в улучшение качества жизни москвичей и создание комфортной городской среды. ПСБ выступит надежным финансовым партнером для реализации амбициозных проектов в рамках сотрудничества", – сказал Белых.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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