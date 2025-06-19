https://ria.ru/20250619/psb-2023981361.html

ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города

ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города - РИА Новости, 19.06.2025

ПСБ и Москва будут реализовывать проекты по комплексному развитию города

ПСБ и правительство Москвы в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили 10-летнее соглашение о взаимодействии и развитии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:19:00+03:00

2025-06-19T17:19:00+03:00

2025-06-19T17:19:00+03:00

псб (банк псб)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Москвы в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили 10-летнее соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых и министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как повышение доступности кредитных ресурсов, развитие инструментов финансирования проектов комплексного развития территорий и популяризация реализации этой программы. Кроме того, ПСБ и правительство Москвы договорились о возможности проведения консультаций, совместных рабочих встреч и организации консультативных групп в целях разработки предложений и решений по вопросам проектов КРТ. "Стратегическое соглашение ПСБ с правительством Москвы - важный шаг для развития столицы, который позволит объединить усилия для комплексного развития территорий. Уверен, что наши совместные инициативы внесут значительный вклад в улучшение качества жизни москвичей и создание комфортной городской среды. ПСБ выступит надежным финансовым партнером для реализации амбициозных проектов в рамках сотрудничества", – сказал Белых.

https://ria.ru/20250619/proekty-2023978333.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), москва