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В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных

В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных - РИА Новости, 19.06.2025

В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных

Полиция Благовещенска проверяет причастность подростков к ритуальным убийствам животных в заброшенном здании, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:21:00+03:00

2025-06-19T17:21:00+03:00

2025-06-19T17:21:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

собаки

животные

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Полиция Благовещенска проверяет причастность подростков к ритуальным убийствам животных в заброшенном здании, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области. Утром в четверг в соцсетях появились фото и видео, снятые в заброшенном здании рядом с крупным торговым центром: в помещении, изрисованном различными символами, в том числе сатанинскими, лежали убитые собаки. Как предположили пользователи, к ритуальному убийству животных могут быть причастны подростки. "Сотрудники полиции в ходе мониторинга в социальной сети утром увидели информацию о такой находке. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками межмуниципального отдела МВД Благовещенска. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщил собеседник агентства.. Заброшенное здание находится недалеко от пересечения улицы Магистральной и Новотроицкого шоссе. На данный момент прокуратура Амурской области выясняет обстоятельства обнаружения трупов животных в Благовещенске. "Прокуратура Благовещенска организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

https://ria.ru/20250528/schenok-2019567207.html

https://ria.ru/20250527/omsk-2019433421.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), собаки, животные