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В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных - РИА Новости, 19.06.2025
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17:21 19.06.2025
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В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных
В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных - РИА Новости, 19.06.2025
В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных
Полиция Благовещенска проверяет причастность подростков к ритуальным убийствам животных в заброшенном здании, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:21:00+03:00
2025-06-19T17:21:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
собаки
животные
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Полиция Благовещенска проверяет причастность подростков к ритуальным убийствам животных в заброшенном здании, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области. Утром в четверг в соцсетях появились фото и видео, снятые в заброшенном здании рядом с крупным торговым центром: в помещении, изрисованном различными символами, в том числе сатанинскими, лежали убитые собаки. Как предположили пользователи, к ритуальному убийству животных могут быть причастны подростки. "Сотрудники полиции в ходе мониторинга в социальной сети утром увидели информацию о такой находке. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками межмуниципального отдела МВД Благовещенска. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщил собеседник агентства.. Заброшенное здание находится недалеко от пересечения улицы Магистральной и Новотроицкого шоссе. На данный момент прокуратура Амурской области выясняет обстоятельства обнаружения трупов животных в Благовещенске. "Прокуратура Благовещенска организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.
https://ria.ru/20250528/schenok-2019567207.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), собаки, животные
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Собаки, Животные
В Благовещенске проверят инцидент с ритуальным убийством животных

В Благовещенске проверят причастность подростков к ритуальным убийствам собак

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Полиция Благовещенска проверяет причастность подростков к ритуальным убийствам животных в заброшенном здании, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
Утром в четверг в соцсетях появились фото и видео, снятые в заброшенном здании рядом с крупным торговым центром: в помещении, изрисованном различными символами, в том числе сатанинскими, лежали убитые собаки. Как предположили пользователи, к ритуальному убийству животных могут быть причастны подростки.
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"Сотрудники полиции в ходе мониторинга в социальной сети утром увидели информацию о такой находке. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками межмуниципального отдела МВД Благовещенска. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщил собеседник агентства..
Заброшенное здание находится недалеко от пересечения улицы Магистральной и Новотроицкого шоссе. На данный момент прокуратура Амурской области выясняет обстоятельства обнаружения трупов животных в Благовещенске.
"Прокуратура Благовещенска организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.
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