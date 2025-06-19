https://ria.ru/20250619/proverka-2023932541.html

Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги"

Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги" - РИА Новости, 19.06.2025

Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги"

Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:22:00+03:00

2025-06-19T15:22:00+03:00

2025-06-19T15:22:00+03:00

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технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ. "Более 60 миллионов раз граждане проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги" менее чем за три месяца", - сказал он. Сервис проверки сим-карт стал доступен на портале с 1 апреля этого года. Он позволяет россиянам в режиме реального времени просматривать все активные мобильные номера, оформленные на их имя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгать подозрительные или ненужные договоры с операторами связи. Так, при заключении нового договора мобильной связи, пользователь будет автоматически получать уведомление в личном кабинете на "Госуслугах". Там же отображаются результаты рассмотрения заявлений на расторжение действующих контрактов. Вице-премьер напомнил, что с 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, дмитрий григоренко