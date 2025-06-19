https://ria.ru/20250619/proverka-2023932541.html
Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги"
Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги" - РИА Новости, 19.06.2025
Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги"
Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:22:00+03:00
2025-06-19T15:22:00+03:00
2025-06-19T15:22:00+03:00
пмэф-2025
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ. "Более 60 миллионов раз граждане проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги" менее чем за три месяца", - сказал он. Сервис проверки сим-карт стал доступен на портале с 1 апреля этого года. Он позволяет россиянам в режиме реального времени просматривать все активные мобильные номера, оформленные на их имя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгать подозрительные или ненужные договоры с операторами связи. Так, при заключении нового договора мобильной связи, пользователь будет автоматически получать уведомление в личном кабинете на "Госуслугах". Там же отображаются результаты рассмотрения заявлений на расторжение действующих контрактов. Вице-премьер напомнил, что с 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html
https://ria.ru/20250408/mvd-2009929639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий григоренко
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через "Госуслуги"
Григоренко: россияне более 60 млн раз проверили свои сим-карты через Госуслуги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ.
"Более 60 миллионов раз граждане проверили оформленные на них сим-карты через "Госуслуги" менее чем за три месяца", - сказал он.
Сервис проверки сим-карт стал доступен на портале с 1 апреля этого года. Он позволяет россиянам в режиме реального времени просматривать все активные мобильные номера, оформленные на их имя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгать подозрительные или ненужные договоры с операторами связи.
Так, при заключении нового договора мобильной связи, пользователь будет автоматически получать уведомление в личном кабинете на "Госуслугах". Там же отображаются результаты рассмотрения заявлений на расторжение действующих контрактов.
Вице-премьер напомнил, что с 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.