Путин может стать героем "Простоквашино"
Слащева: появление Путина в сериале "Простоквашино" может стать мягкой силой
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Появление персонажа президента РФ Владимира Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится, рассказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая на сессии ПМЭФ "Сделано в России". Российский экспортный код в глобальной экономике".
"Наш Матроскин, а теперь, по совету Майкла, там еще должен появиться президент, в "Простоквашине" - он должен там приехать, мы его нарисуем. И на самом деле это, конечно, станет самой популярной "мягкой силой", которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры", - заявила Слащева.
Ранее на сессии исполнительный вице-президент индонезийской Modena Corporation Майкл Джизара заявил, что России нужно активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в азиатском регионе, где очень популярен российский президент и российские мультфильмы.
"Конечно, хотелось бы еще лучше узнать Россию и получить больше доступа к пониманию, к знанию вашей культуры. Поэтому я думаю, что вам необходимо создавать и проводить больше мероприятий в нашем азиатском регионе, потому что этот регион развивается в мире очень-очень быстро", - добавил Джизара.
"Я с гордостью хочу сказать, что наш мультфильм, "Союзмультфильма" - "Простоквашино" - обогнал по популярности "Машу и Медведя" (анимационный сериал студии "Анимаккорд" - ред.), по крайней мере в России, по популярности и любви", - отметила Слащева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.