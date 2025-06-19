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Иран может закрыть Ормузский пролив в ответ на израильские атаки
Иран может закрыть Ормузский пролив в ответ на израильские атаки - РИА Новости, 19.06.2025
Иран может закрыть Ормузский пролив в ответ на израильские атаки
Одной из опций Тегерана ответить на нападение Израиля и "других стран" на Иран является закрытие Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:45:00+03:00
2025-06-19T13:45:00+03:00
2025-06-19T13:45:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Одной из опций Тегерана ответить на нападение Израиля и "других стран" на Иран является закрытие Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Бехнам Саиди. "Что касается опций Ирана, которые касаются ответа на нападение сионистского режима и других стран, поддерживающих его, то у Ирана есть различные варианты... Одной из возможных опций является закрытие Ормузского пролива", - сказал он агентству Mehr.
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в мире, иран, ормузский пролив, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Ормузский пролив, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может закрыть Ормузский пролив в ответ на израильские атаки
Саиди: Иран может ответить на атаки Израиля закрытием Ормузского пролива