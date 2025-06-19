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Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы" - РИА Новости, 19.06.2025
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17:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы"
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы" - РИА Новости, 19.06.2025
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы"
Конкурсантам Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году предложили свыше 6,9 тысячи вакансий и 20,8... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:48:00+03:00
2025-06-19T17:48:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Конкурсантам Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году предложили свыше 6,9 тысячи вакансий и 20,8 тысячи стажировок, сообщает институт развития профессионального образования. Стажировки и вакансии предоставили 7,6 тысячи индустриальных партнеров чемпионатов, входящих в экосистему Чемпионатного движения. Среди компаний: РЖД; АО "Курганский машиностроительный завод"; ПАО Сбербанк; ООО "МРИЯ"; ПАО "Ростелеком". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования. Финал чемпионата "Профессионалы" в 2025 году проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде прошел финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. В каждом их городов пройдут финальные соревнования по разным тематическим блокам. Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде. Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250619/yanao-2023998311.html
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чемпионат «профессионалы», россия
Чемпионат «Профессионалы», Россия
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы"

Конкурсантам движения "Профессионалы" предоставили свыше 6,9 тыс вакансий

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Конкурсантам Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году предложили свыше 6,9 тысячи вакансий и 20,8 тысячи стажировок, сообщает институт развития профессионального образования.
Стажировки и вакансии предоставили 7,6 тысячи индустриальных партнеров чемпионатов, входящих в экосистему Чемпионатного движения. Среди компаний: РЖД; АО "Курганский машиностроительный завод"; ПАО Сбербанк; ООО "МРИЯ"; ПАО "Ростелеком".
Город Салехард - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в ЯНАО
17:46
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.
Финал чемпионата "Профессионалы" в 2025 году проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде прошел финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. В каждом их городов пройдут финальные соревнования по разным тематическим блокам. Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде.
Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Региональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии
17:42
 
Чемпионат «Профессионалы»Россия
 
 
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