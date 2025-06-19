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Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии - РИА Новости, 19.06.2025
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17:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/professionaly-2023995939.html
Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии
Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии - РИА Новости, 19.06.2025
Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии
Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров Чемпионата "Профессионалы", получат денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:42:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров Чемпионата "Профессионалы", получат денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Наставники получат денежное вознаграждение впервые. Согласно постановлению правительства РФ, награда соответствует премии победителей и призеров (300 тысяч рублей – за первое место, 200 и 100 тысяч за 2 и 3 места соответственно). По итогам финала Чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий награды получат 72 наставника: 45 педагогов, подготовивших победителей и призеров в основной категории, и 27 – в юниорской. Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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чемпионат «профессионалы», россия
Чемпионат «Профессионалы», Россия
Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии

Наставники призеров чемпионата "Профессионалы" получат вознаграждения

© Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерствуРегиональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году
Региональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству
Региональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров Чемпионата "Профессионалы", получат денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Наставники получат денежное вознаграждение впервые. Согласно постановлению правительства РФ, награда соответствует премии победителей и призеров (300 тысяч рублей – за первое место, 200 и 100 тысяч за 2 и 3 места соответственно).
По итогам финала Чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий награды получат 72 наставника: 45 педагогов, подготовивших победителей и призеров в основной категории, и 27 – в юниорской.
Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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