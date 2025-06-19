https://ria.ru/20250619/professionaly-2023995939.html

Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии

Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии - РИА Новости, 19.06.2025

Наставники победителей чемпионата "Профессионалы" получат премии

Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров Чемпионата "Профессионалы", получат денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

чемпионат «профессионалы»

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023558687_0:193:2560:1633_1920x0_80_0_0_046b196a71a534feb40a371c5a97b272.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров Чемпионата "Профессионалы", получат денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Наставники получат денежное вознаграждение впервые. Согласно постановлению правительства РФ, награда соответствует премии победителей и призеров (300 тысяч рублей – за первое место, 200 и 100 тысяч за 2 и 3 места соответственно). По итогам финала Чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий награды получат 72 наставника: 45 педагогов, подготовивших победителей и призеров в основной категории, и 27 – в юниорской. Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы», россия