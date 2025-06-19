https://ria.ru/20250619/professionaly-2023955462.html
Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281
Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281 - РИА Новости, 19.06.2025
Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281
Перечень компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличился до 281 в 2025 году, ранее он составлял 255 компетенций, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:16:00+03:00
2025-06-19T16:16:00+03:00
2025-06-19T16:16:00+03:00
общество
россия
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Перечень компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличился до 281 в 2025 году, ранее он составлял 255 компетенций, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Перечень компетенций регионального этапа чемпионата формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики субъектов РФ. Больше всего регионов было вовлечено в проведение соревнований по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Дошкольное воспитание" и "Сварочные технологии". В топ-5 самых популярных компетенций по количеству конкурсантов по всей стране вошли "Веб-технологии", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Преподавание в младших классах", "Графический дизайн" и "Поварское дело". Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. В мероприятия Чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать систему среднего профессионального образования с требованиями реального сектора экономики к качеству подготовки кадров. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html
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общество, россия, чемпионат «профессионалы»
Общество, Россия, Чемпионат «Профессионалы»
Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281
Количество компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличилось до 281
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Перечень компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличился до 281 в 2025 году, ранее он составлял 255 компетенций, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Перечень компетенций регионального этапа чемпионата формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики субъектов РФ.
Больше всего регионов было вовлечено в проведение соревнований по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Дошкольное воспитание" и "Сварочные технологии". В топ-5 самых популярных компетенций по количеству конкурсантов по всей стране вошли "Веб-технологии", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Преподавание в младших классах", "Графический дизайн" и "Поварское дело".
Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
В мероприятия Чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать систему среднего профессионального образования с требованиями реального сектора экономики к качеству подготовки кадров.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".