https://ria.ru/20250619/professionaly-2023955462.html

Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281

Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281 - РИА Новости, 19.06.2025

Число компетенций чемпионата "Профессионалы" выросло до 281

Перечень компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличился до 281 в 2025 году, ранее он составлял 255 компетенций, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:16:00+03:00

2025-06-19T16:16:00+03:00

2025-06-19T16:16:00+03:00

общество

россия

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Перечень компетенций чемпионата "Профессионалы" увеличился до 281 в 2025 году, ранее он составлял 255 компетенций, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Перечень компетенций регионального этапа чемпионата формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики субъектов РФ. Больше всего регионов было вовлечено в проведение соревнований по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Дошкольное воспитание" и "Сварочные технологии". В топ-5 самых популярных компетенций по количеству конкурсантов по всей стране вошли "Веб-технологии", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Преподавание в младших классах", "Графический дизайн" и "Поварское дело". Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. В мероприятия Чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать систему среднего профессионального образования с требованиями реального сектора экономики к качеству подготовки кадров. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html

https://ria.ru/20250525/gubernator-2019004060.html

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общество, россия, чемпионат «профессионалы»