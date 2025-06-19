https://ria.ru/20250619/proekty-2023978333.html
ПСБ и Президентская академия организуют совместные образовательные проекты
ПСБ и Президентская академия организуют совместные образовательные проекты - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и Президентская академия организуют совместные образовательные проекты
ПСБ и Президентская академия в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по реализации... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:14:00+03:00
2025-06-19T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и Президентская академия в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по реализации образовательных проектов, а также банковского обслуживания преподавательского состава, сотрудников и студентов вуза, в том числе в новых регионах России, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. В рамках соглашения ПСБ и Президентская академия намерены активно взаимодействовать по проектам совместных образовательных, спортивных и предпринимательских программ для студентов и управленческих кадров, предоставлять возможности многопрофильных стажировок и практик в группе ПСБ, что поспособствует формированию профессионального опыта и расширит карьерный потенциал выпускников вуза. Фрадков отметил, что банк работает со всеми отраслями российской экономики, понимает их потребности и заинтересован в развитии современной отраслевой и управленческой экспертизы для предприятий страны. Финорганизация принимает участие в формировании национальной системы подготовки профессионалов для инновационной экономики. Также компания сотрудничает с рядом российских вузов, которые готовят специалистов для различных отраслей экономики России, и совместно с предприятиями реализует программы привлечения кадров в отечественное высокотехнологичное производство. "Уверен, что совместные проекты с Президентской академией позволят обеспечить для студентов комфортную среду обучения и станут хорошим стимулом для их дальнейшей профессиональной реализации. Мы также планируем развивать банковское обслуживание преподавателей и студентов Президентской академии — ПСБ предоставит для них широкий выбор финансовых программ и сервисов", — приводит пресс-служба слова Фрадкова. По словам Комиссарова, академия и ПСБ вошли в рабочую группу по вопросам развития креативной экономики, где эксперты будут задействованы в выработке конкретных инструментов поддержки творческого предпринимательства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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псб (банк псб), петр фрадков, россия
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Россия
ПСБ и Президентская академия организуют совместные образовательные проекты
ПСБ и Президентская академия договорились о совместных образовательных проектах
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и Президентская академия в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по реализации образовательных проектов, а также банковского обслуживания преподавательского состава, сотрудников и студентов вуза, в том числе в новых регионах России, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
В рамках соглашения ПСБ и Президентская академия намерены активно взаимодействовать по проектам совместных образовательных, спортивных и предпринимательских программ для студентов и управленческих кадров, предоставлять возможности многопрофильных стажировок и практик в группе ПСБ, что поспособствует формированию профессионального опыта и расширит карьерный потенциал выпускников вуза.
Фрадков отметил, что банк работает со всеми отраслями российской экономики, понимает их потребности и заинтересован в развитии современной отраслевой и управленческой экспертизы для предприятий страны. Финорганизация принимает участие в формировании национальной системы подготовки профессионалов для инновационной экономики. Также компания сотрудничает с рядом российских вузов, которые готовят специалистов для различных отраслей экономики России, и совместно с предприятиями реализует программы привлечения кадров в отечественное высокотехнологичное производство.
"Уверен, что совместные проекты с Президентской академией позволят обеспечить для студентов комфортную среду обучения и станут хорошим стимулом для их дальнейшей профессиональной реализации. Мы также планируем развивать банковское обслуживание преподавателей и студентов Президентской академии — ПСБ предоставит для них широкий выбор финансовых программ и сервисов", — приводит пресс-служба слова Фрадкова.
По словам Комиссарова, академия и ПСБ вошли в рабочую группу по вопросам развития креативной экономики, где эксперты будут задействованы в выработке конкретных инструментов поддержки творческого предпринимательства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.