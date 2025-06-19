https://ria.ru/20250619/produkt-2023841943.html

Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений

Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений - РИА Новости, 19.06.2025

Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений

Детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) станет первым в линейке семейных сбережений, заявил журналистам заместитель министра финансов... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:33:00+03:00

2025-06-19T11:33:00+03:00

2025-06-19T11:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) станет первым в линейке семейных сбережений, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Президент России Владимир Путин в начале декабря 2024 года поручил правительству и ЦБ определить параметры семейного инструмента сбережений. "У нас, как мы говорили, фокус будет на детских продуктах. То есть продукты в пользу детей", - сказал Чебесков в кулуарах ПМЭФ, комментируя ход подготовки линейки семейных сбережений. "Мы когда обсуждали тему семейных сбережений, пытались понять, что нам действительно не хватает в этом плане, и как это положить на наше законодательство. И как раз пришли к тому, что именно сбережение в пользу детей - это то, что и на законодательство ложится нормально, и то, что из линейки у нас не хватает", - сказал он. "Мы считаем, что законодательство в первую очередь по детскому ПДС, мы просили, будем искать поддержку парламента, принять до конца года. То есть я думаю, что это первый продукт, который может появиться", - добавил он, отметив, что сроки запуска инструментов в линейке семейных сбережений будут разные. По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос налогового вычета в рамках инструментов семейных сбережений. "Сейчас как раз этот вопрос обсуждается, как комбинировать или не комбинировать вычеты, которые есть у родителей, то есть 400 тысяч и вычет, который будет на детей. Пока позицию, которую министерство финансов отправило на рассмотрение в Банк России в том, что они не комбинируются", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023666469.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)