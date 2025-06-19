https://ria.ru/20250619/prioritet-2023947530.html
В российской экономике нет приоритетных отраслей, заявил Силуанов
В российской экономике нет приоритетных отраслей, заявил Силуанов - РИА Новости, 19.06.2025
В российской экономике нет приоритетных отраслей, заявил Силуанов
Каждая отрасль экономики РФ требует внимания, сказать, что какой-то сектор не является приоритетом - это неправильная постановка вопроса, заявил министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:52:00+03:00
2025-06-19T15:52:00+03:00
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Каждая отрасль экономики РФ требует внимания, сказать, что какой-то сектор не является приоритетом - это неправильная постановка вопроса, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Каждая отрасль или направление требуют внимания. Да, больше или меньше. Сказать: а вот эта отрасль или сектор не приоритет - неправильная постановка вопроса", - указал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Если говорить о приоритетности, то надо посмотреть, куда больше ресурсов направляется, на что государство уделяет больше внимания и направляет больше средств. Конечно, это технологии, это в первую очередь поддержка людей", - отметил глава Минфина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/siluanov-2023851630.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В российской экономике нет приоритетных отраслей, заявил Силуанов
Силуанов: в экономике РФ нет приоритетных отраслей, каждая требует внимания