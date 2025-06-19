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Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного - РИА Новости, 19.06.2025
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07:16 19.06.2025 (обновлено: 17:01 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023779600.html
Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного
Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного - РИА Новости, 19.06.2025
Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного
Правоохранительным органам известно, где скрывается объявленный в международный розыск тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:16:00+03:00
2025-06-19T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранительным органам известно, где скрывается объявленный в международный розыск тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян, рассказал РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования. "Они знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут, ведется работа в этом направлении", — сказал собеседник агентства. О каком государстве идет речь, он не уточнил. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршака Брутяна, отца Зепюр Прилучной-Брутян и тестя актера, объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В марте 2024 года некоторые СМИ сообщали, что Брутяна и еще нескольких человек задержали за организацию подпольного казино в Москве, но после беседы с полицейскими отпустили.
https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html
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Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного

Правоохранители знают, где скрывается тесть Прилучного Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Прилучный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранительным органам известно, где скрывается объявленный в международный розыск тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян, рассказал РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования.
"Они знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут, ведется работа в этом направлении", — сказал собеседник агентства.
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тестя Прилучного объявили в международный розыск
05:11
О каком государстве идет речь, он не уточнил.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршака Брутяна, отца Зепюр Прилучной-Брутян и тестя актера, объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
В марте 2024 года некоторые СМИ сообщали, что Брутяна и еще нескольких человек задержали за организацию подпольного казино в Москве, но после беседы с полицейскими отпустили.
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
03:43
 
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