https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023764540.html

Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр - РИА Новости, 19.06.2025

Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:43:00+03:00

2025-06-19T03:43:00+03:00

2025-06-19T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Аршак Брутян – отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера. "Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.

https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html

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