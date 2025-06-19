https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023764540.html
Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр - РИА Новости, 19.06.2025
Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:43:00+03:00
2025-06-19T03:43:00+03:00
2025-06-19T03:43:00+03:00
шоубиз
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823660037_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_48a672bfcbde7c8cded4a7c8c74ff352.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Аршак Брутян – отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера. "Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.
https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823660037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e599246222e95c743908b451ce1f9481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
Тестя Прилучного Брутян заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Аршак Брутян – отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера.
"Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве
. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.