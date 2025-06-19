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В Приднестровье проходят мероприятия в память о жертвах трагедии в Бендерах - РИА Новости, 19.06.2025
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11:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pridnestrove-2023848953.html
В Приднестровье проходят мероприятия в память о жертвах трагедии в Бендерах
В Приднестровье проходят мероприятия в память о жертвах трагедии в Бендерах - РИА Новости, 19.06.2025
В Приднестровье проходят мероприятия в память о жертвах трагедии в Бендерах
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проходят траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:49:00+03:00
2025-06-19T11:49:00+03:00
в мире
бендеры
вадим красносельский
александр лебедев
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проходят траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах, передает корреспондент РИА Новости. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Утром во всех храмах республики прошла панихида и молебен. Во всех городах Приднестровья организованы митинги и возложение цветов к памятникам и могилам погибших защитников и жертв молдавского террора. Глава ПМР Вадим Красносельский, руководство республики, жители города и гости возложили цветы в Бендерах на Мемориале памяти и скорби, у постамента БМП – боевой машины, участвовавшей в защите Приднестровья и у памятника российскому генералу Александру Лебедю, остановившему тогда кровопролитие. В 16.45 (совпадает с мск) будет объявлена общереспубликанская минута молчания в память о жертвах Бендерской трагедии.
https://ria.ru/20250619/agressiya--2023795753.html
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в мире, бендеры, вадим красносельский, александр лебедев
В мире, Бендеры, Вадим Красносельский, Александр Лебедев
В Приднестровье проходят мероприятия в память о жертвах трагедии в Бендерах

В ПМР проходят траурные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах

© Фото : пресс-служба президента Приднестровской Молдавской РеспубликиТраурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье
Траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики
Траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проходят траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах, передает корреспондент РИА Новости.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
© Фото : пресс-служба президента Приднестровской Молдавской РеспубликиТраурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье
Траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики
Траурно-памятные мероприятия по жертвам трагедии 1992 года в Бендерах в Приднестровье
Утром во всех храмах республики прошла панихида и молебен. Во всех городах Приднестровья организованы митинги и возложение цветов к памятникам и могилам погибших защитников и жертв молдавского террора. Глава ПМР Вадим Красносельский, руководство республики, жители города и гости возложили цветы в Бендерах на Мемориале памяти и скорби, у постамента БМП – боевой машины, участвовавшей в защите Приднестровья и у памятника российскому генералу Александру Лебедю, остановившему тогда кровопролитие.
В 16.45 (совпадает с мск) будет объявлена общереспубликанская минута молчания в память о жертвах Бендерской трагедии.
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В миреБендерыВадим КрасносельскийАлександр Лебедев
 
 
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