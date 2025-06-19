https://ria.ru/20250619/priamure-2023977293.html
"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ
"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ - РИА Новости, 19.06.2025
"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ
Губернатор Амурской области Василий Орлов, "Русгидро" и администрация Благовещенска подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию системы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:11:00+03:00
2025-06-19T17:11:00+03:00
2025-06-19T17:22:00+03:00
экономика
жкх
благовещенск
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
русгидро
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023975995_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5d5a4be404fde8b22d3e3420f7ad524d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, "Русгидро" и администрация Благовещенска подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию системы теплоснабжения областной столицы Приамурья, в том числе о поэтапной газификации Благовещенской ТЭЦ, сообщает правительство региона. Стороны договорились о применении передовых, наиболее эффективных отечественных технологий и оборудования, в частности, о строительстве современных высокоавтоматизированных котельных, работающих на природном газе. Глава региона отметил, что столица области Благовещенск активно развивается благодаря мастер-плану, утвержденному президентом России. В рамках комплексного развития территорий появляются новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой. "Для того, чтобы гарантировать жителям стабильные и качественные коммунальные услуги, мы модернизируем систему ЖКХ. В прошлом году в Благовещенске открыли первую газовую котельную. Ведем проектирование еще трех новых газовых котельных - котельные "Лазурный берег", "Серебряная миля" и в 101-м квартале города. К их строительству планируем приступить в следующем году. Совместно с "Русгидро" также панируем поэтапную газификацию Благовещенской ТЭЦ, которая сегодня работает на угле. Соглашение, которое мы подписали сегодня, поспособствует дальнейшей модернизации системы теплоснабжения Благовещенска", - отметил Орлов. Как отмечают в правительстве, благовещенская ТЭЦ является основным источником энергоснабжения столицы Приамурья – имеет установленную электрическую мощность 404 МВт и тепловую мощность 1005,6 Гкал/ч. Перевод ТЭЦ на природный газ позволит улучшить экологическую обстановку и повысит эффективность работы станции за счет сокращения потребления электроэнергии на собственные нужды и снижения затрат на ремонтные работы.
https://ria.ru/20250618/blagoveschensk-2023493032.html
https://ria.ru/20250617/transsib-2023242506.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023975995_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_63141006862f0344d9bc55853414f1c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, благовещенск, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), русгидро
Экономика, ЖКХ, Благовещенск, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), РусГидро, Амурская область
"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ
Приамурье и "Русгидро" подписали соглашение о газификации Благовещенской ТЭЦ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, "Русгидро" и администрация Благовещенска подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию системы теплоснабжения областной столицы Приамурья, в том числе о поэтапной газификации Благовещенской ТЭЦ, сообщает правительство региона.
Стороны договорились о применении передовых, наиболее эффективных отечественных технологий и оборудования, в частности, о строительстве современных высокоавтоматизированных котельных, работающих на природном газе. Глава региона отметил, что столица области Благовещенск активно развивается благодаря мастер-плану, утвержденному президентом России. В рамках комплексного развития территорий появляются новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой.
"Для того, чтобы гарантировать жителям стабильные и качественные коммунальные услуги, мы модернизируем систему ЖКХ. В прошлом году в Благовещенске открыли первую газовую котельную. Ведем проектирование еще трех новых газовых котельных - котельные "Лазурный берег", "Серебряная миля" и в 101-м квартале города. К их строительству планируем приступить в следующем году. Совместно с "Русгидро" также панируем поэтапную газификацию Благовещенской ТЭЦ, которая сегодня работает на угле. Соглашение, которое мы подписали сегодня, поспособствует дальнейшей модернизации системы теплоснабжения Благовещенска", - отметил Орлов.
Как отмечают в правительстве, благовещенская ТЭЦ является основным источником энергоснабжения столицы Приамурья – имеет установленную электрическую мощность 404 МВт и тепловую мощность 1005,6 Гкал/ч. Перевод ТЭЦ на природный газ позволит улучшить экологическую обстановку и повысит эффективность работы станции за счет сокращения потребления электроэнергии на собственные нужды и снижения затрат на ремонтные работы.