https://ria.ru/20250619/priamure-2023977293.html

"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ

"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ - РИА Новости, 19.06.2025

"Русгидро" примет участие в газификации Благовещенской ТЭЦ

Губернатор Амурской области Василий Орлов, "Русгидро" и администрация Благовещенска подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию системы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:22:00+03:00

экономика

жкх

благовещенск

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

русгидро

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023975995_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5d5a4be404fde8b22d3e3420f7ad524d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, "Русгидро" и администрация Благовещенска подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию системы теплоснабжения областной столицы Приамурья, в том числе о поэтапной газификации Благовещенской ТЭЦ, сообщает правительство региона. Стороны договорились о применении передовых, наиболее эффективных отечественных технологий и оборудования, в частности, о строительстве современных высокоавтоматизированных котельных, работающих на природном газе. Глава региона отметил, что столица области Благовещенск активно развивается благодаря мастер-плану, утвержденному президентом России. В рамках комплексного развития территорий появляются новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой. "Для того, чтобы гарантировать жителям стабильные и качественные коммунальные услуги, мы модернизируем систему ЖКХ. В прошлом году в Благовещенске открыли первую газовую котельную. Ведем проектирование еще трех новых газовых котельных - котельные "Лазурный берег", "Серебряная миля" и в 101-м квартале города. К их строительству планируем приступить в следующем году. Совместно с "Русгидро" также панируем поэтапную газификацию Благовещенской ТЭЦ, которая сегодня работает на угле. Соглашение, которое мы подписали сегодня, поспособствует дальнейшей модернизации системы теплоснабжения Благовещенска", - отметил Орлов. Как отмечают в правительстве, благовещенская ТЭЦ является основным источником энергоснабжения столицы Приамурья – имеет установленную электрическую мощность 404 МВт и тепловую мощность 1005,6 Гкал/ч. Перевод ТЭЦ на природный газ позволит улучшить экологическую обстановку и повысит эффективность работы станции за счет сокращения потребления электроэнергии на собственные нужды и снижения затрат на ремонтные работы.

https://ria.ru/20250618/blagoveschensk-2023493032.html

https://ria.ru/20250617/transsib-2023242506.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, благовещенск, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), русгидро