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Президент Индонезии назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/prezident-2024013519.html
Президент Индонезии назвал Россию стратегическим партнером
Президент Индонезии назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 19.06.2025
Президент Индонезии назвал Россию стратегическим партнером
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия для его страны является стратегическим партнером и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:25:00+03:00
2025-06-19T18:25:00+03:00
пмэф-2025
индонезия
россия
прабово субианто
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия для его страны является стратегическим партнером и дружественной страной. "Для Республики Индонезия Российская Федерация всегда являлась стратегически важным партнером и дружественной страной", - сказал Прабово Субианто на встрече с Путиным. Он также напомнил, что история отношений двух стран насчитывает длительный период, и вспомнил, как еще молодая республика получала поддержку от СССР. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин
Президент Индонезии назвал Россию стратегическим партнером

Президент Индонезии Субианто назвал Россию стратегически важным партнером

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия для его страны является стратегическим партнером и дружественной страной.
"Для Республики Индонезия Российская Федерация всегда являлась стратегически важным партнером и дружественной страной", - сказал Прабово Субианто на встрече с Путиным.
Он также напомнил, что история отношений двух стран насчитывает длительный период, и вспомнил, как еще молодая республика получала поддержку от СССР.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин: Россия и Индонезия выступают за верховенство международного права
17:49
 
ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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