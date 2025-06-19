https://ria.ru/20250619/predpriyatie-2023859545.html
ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад боеприпасов
ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2025
ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад боеприпасов
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, производству и местам хранения ударных дронов, складам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:20:00+03:00
2025-06-19T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, производству и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов и горючего, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего", - говорится в сводке российского ведомства. Также поражение было нанесено пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад боеприпасов
Минобороны: ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины, склады дронов и боеприпасов