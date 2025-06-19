https://ria.ru/20250619/pravitelstvo-2023854431.html
Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2"
Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2" - РИА Новости, 19.06.2025
Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2"
Правительство РФ ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод "Северный поток 2", сообщил журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:17:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
александр новак
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод "Северный поток 2", сообщил журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "На правительство никто не выходил с этим вопросом", - прокомментировал он заявления американского инвестора Стивена Линча о намерении купить газопровод. Линч считает, что Европа в конце концов вернется к российскому газу, писала в начале июня газета New York Times. Как отмечало издание, в мае он попытался убедить высокопоставленных немецких экономических чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода". О желании выкупить "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион Линч впервые заявил в конце прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, северный поток
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Александр Новак, Северный поток
Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2"
Новак: правительство не получало обращений о желании купить "Северный поток 2"