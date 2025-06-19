https://ria.ru/20250619/pravitelstvo-2023854431.html

Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2"

Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2" - РИА Новости, 19.06.2025

Новак: Россия не получала обращений о желании купить "Северный поток 2"

Правительство РФ ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод "Северный поток 2", сообщил журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:05:00+03:00

2025-06-19T12:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод "Северный поток 2", сообщил журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "На правительство никто не выходил с этим вопросом", - прокомментировал он заявления американского инвестора Стивена Линча о намерении купить газопровод. Линч считает, что Европа в конце концов вернется к российскому газу, писала в начале июня газета New York Times. Как отмечало издание, в мае он попытался убедить высокопоставленных немецких экономических чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода". О желании выкупить "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион Линч впервые заявил в конце прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html

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экономика, россия, александр новак, северный поток