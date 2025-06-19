Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики
Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 городов Арктики
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗабор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса
Забор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство России в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов Арктики, соответствующий проект распоряжения уже внесен в кабмин, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В марте во время Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству нужно ускорить график принятия мастер-планов арктических городов, продумать финансирование.
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"Мы по поручению президента свели все мастер-планы опорных населенных пунктов Арктики в проект распоряжения правительства. Внесли этот проект в правительство буквально 16 июня. В течение месяца проект будет принят правительством и будет уже в режиме исполнения, в том числе созданы разделы в новых национальных проектах", - сказал Чекунков.
Он напомнил, что финансирование мероприятий мастер-планов будет идти в том числе из внебюджетных источников, а общий объем средств на реализацию превышает 3 триллиона рублей.
"График (реализации мероприятий мастер-планов – ред.) до 2035 года составлен, сейчас он будет согласован на площадке правительства, там еще возможны в течение ближайшего месяца какие-то тактические сдвижки. В первую очередь мы приоритизируем те проекты, которые нужно профинансировать в эту бюджетную трехлетку. Сейчас идет бюджетный процесс 2026-2028. Мы приоритизируем, что мы делаем в первую очередь", - уточнил министр.
В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Республика Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Республика Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и г. Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.