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Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pravitelstvo-2023759898.html
Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики
Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики - РИА Новости, 19.06.2025
Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики
Правительство России в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов Арктики, соответствующий проект распоряжения уже внесен в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:11:00+03:00
2025-06-19T03:11:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
арктика
мурманск
алексей чекунков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство России в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов Арктики, соответствующий проект распоряжения уже внесен в кабмин, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В марте во время Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству нужно ускорить график принятия мастер-планов арктических городов, продумать финансирование. "Мы по поручению президента свели все мастер-планы опорных населенных пунктов Арктики в проект распоряжения правительства. Внесли этот проект в правительство буквально 16 июня. В течение месяца проект будет принят правительством и будет уже в режиме исполнения, в том числе созданы разделы в новых национальных проектах", - сказал Чекунков. Он напомнил, что финансирование мероприятий мастер-планов будет идти в том числе из внебюджетных источников, а общий объем средств на реализацию превышает 3 триллиона рублей. "График (реализации мероприятий мастер-планов – ред.) до 2035 года составлен, сейчас он будет согласован на площадке правительства, там еще возможны в течение ближайшего месяца какие-то тактические сдвижки. В первую очередь мы приоритизируем те проекты, которые нужно профинансировать в эту бюджетную трехлетку. Сейчас идет бюджетный процесс 2026-2028. Мы приоритизируем, что мы делаем в первую очередь", - уточнил министр. В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Республика Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Республика Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и г. Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969884806.html
https://ria.ru/20250606/arktika-2021365228.html
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экономика, россия, арктика, мурманск, алексей чекунков, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Арктика, Мурманск, Алексей Чекунков, Владимир Путин
Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития Арктики

Правительство в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 городов Арктики

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗабор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса
Забор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Забор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство России в течение месяца утвердит мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов Арктики, соответствующий проект распоряжения уже внесен в кабмин, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В марте во время Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству нужно ускорить график принятия мастер-планов арктических городов, продумать финансирование.
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"Мы по поручению президента свели все мастер-планы опорных населенных пунктов Арктики в проект распоряжения правительства. Внесли этот проект в правительство буквально 16 июня. В течение месяца проект будет принят правительством и будет уже в режиме исполнения, в том числе созданы разделы в новых национальных проектах", - сказал Чекунков.
Он напомнил, что финансирование мероприятий мастер-планов будет идти в том числе из внебюджетных источников, а общий объем средств на реализацию превышает 3 триллиона рублей.
"График (реализации мероприятий мастер-планов – ред.) до 2035 года составлен, сейчас он будет согласован на площадке правительства, там еще возможны в течение ближайшего месяца какие-то тактические сдвижки. В первую очередь мы приоритизируем те проекты, которые нужно профинансировать в эту бюджетную трехлетку. Сейчас идет бюджетный процесс 2026-2028. Мы приоритизируем, что мы делаем в первую очередь", - уточнил министр.
В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Республика Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Республика Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и г. Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
6 июня, 16:26
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАрктикаМурманскАлексей ЧекунковВладимир Путин
 
 
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