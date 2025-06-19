"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна

Кочарян назвал арест Карапетяна за поддержку ААЦ национальным позором
"То, что произошло с Самвелом Карапетяном, стало очередным постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор, когда крупного инвестора и филантропа, результаты деятельности которого очевидны как в диаспоре, так и в Армении, бросают в тюрьму без каких-либо оснований за слова в защиту святой Армянской апостольской церкви", — говорится в заявлении политика, размещенном на его странице в соцсети Facebook*.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокат подаст апелляцию на его арест сегодня-завтра.
- Бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова, что Москва окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну, имеющему российское гражданство.