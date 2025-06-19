https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна

"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна - РИА Новости, 19.06.2025

"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал национальным позором арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна за поддержку Армянской... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:38:00+03:00

2025-06-19T19:38:00+03:00

2025-06-19T21:13:00+03:00

армения

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самвел карапетян

роберт кочарян

никол пашинян

facebook

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ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал национальным позором арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна за поддержку Армянской апостольской церкви. "То, что произошло с Самвелом Карапетяном, стало очередным постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор, когда крупного инвестора и филантропа, результаты деятельности которого очевидны как в диаспоре, так и в Армении, бросают в тюрьму без каких-либо оснований за слова в защиту святой Армянской апостольской церкви", — говорится в заявлении политика, размещенном на его странице в соцсети Facebook*.Он назвал единственным выходом из этой ситуации смену власти в стране. "Иначе мы стремительно скатываемся к тотальной диктатуре с непредсказуемыми последствиями для нашей государственности. Желаю Самвелу Карапетяну сил. Я уверен, что приближается время положить конец всем антинациональным и незаконным действиям", — добавил Кочарян. Преследование Карапетяна в Армении* Запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023929343.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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