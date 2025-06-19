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В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина - РИА Новости, 19.06.2025
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина
Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушен автоматической системой пожаротушения, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:49:00+03:00
2025-06-19T22:49:00+03:00
2025-06-19T22:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушен автоматической системой пожаротушения, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее экстренные службы сообщали, что в 20.48 загорелась библиотека на последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина. 38 человек самостоятельно покинули здание человек. "Пожар потушен автоматической системой пожаротушения, подразделения спасателей возвращаются в места дислокации", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, москва, театральный институт имени бориса щукина
Происшествия, Москва, Театральный институт имени Бориса Щукина
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина
В Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушили пожар