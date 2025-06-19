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В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина - РИА Новости, 19.06.2025
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22:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pozhar-2024061029.html
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина - РИА Новости, 19.06.2025
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина
Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушен автоматической системой пожаротушения, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:49:00+03:00
2025-06-19T22:49:00+03:00
происшествия
москва
театральный институт имени бориса щукина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушен автоматической системой пожаротушения, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее экстренные службы сообщали, что в 20.48 загорелась библиотека на последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина. 38 человек самостоятельно покинули здание человек. "Пожар потушен автоматической системой пожаротушения, подразделения спасателей возвращаются в места дислокации", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, москва, театральный институт имени бориса щукина
Происшествия, Москва, Театральный институт имени Бориса Щукина
В Москве потушили пожар в Театральном институте имени Щукина

В Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушили пожар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушен автоматической системой пожаротушения, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее экстренные службы сообщали, что в 20.48 загорелась библиотека на последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина. 38 человек самостоятельно покинули здание человек.
"Пожар потушен автоматической системой пожаротушения, подразделения спасателей возвращаются в места дислокации", - заявил собеседник агентства.
Ликвидация пожара в здании Российской государственной библиотеки в Москве. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Москве загорелась Российская государственная библиотека
5 апреля, 19:32
 
ПроисшествияМоскваТеатральный институт имени Бориса Щукина
 
 
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