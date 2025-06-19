https://ria.ru/20250619/pozhar-2024053362.html

При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал

При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал - РИА Новости, 19.06.2025

При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал

Пострадавших в результате задымления в учебном театре института имени Щукина в центре Москвы не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Евгений Князев. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:58:00+03:00

2025-06-19T21:58:00+03:00

2025-06-19T21:58:00+03:00

происшествия

москва

евгений князев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате задымления в учебном театре института имени Щукина в центре Москвы не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Евгений Князев. "Светильник закоптил. Задымление было, пожара не было. Всё в порядке, никто не пострадал", - сказал Князев.

https://ria.ru/20250405/biblioteka-2009562289.html

москва

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2025

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происшествия, москва, евгений князев