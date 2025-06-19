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При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал
При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал - РИА Новости, 19.06.2025
При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал
Пострадавших в результате задымления в учебном театре института имени Щукина в центре Москвы не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Евгений Князев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:58:00+03:00
2025-06-19T21:58:00+03:00
2025-06-19T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате задымления в учебном театре института имени Щукина в центре Москвы не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Евгений Князев. "Светильник закоптил. Задымление было, пожара не было. Всё в порядке, никто не пострадал", - сказал Князев.
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происшествия, москва, евгений князев
Происшествия, Москва, Евгений Князев
При задымлении в институте имени Щукина никто не пострадал
Ректор Щукина Князев: никто не пострадал при задымлении в учебном театре вуза