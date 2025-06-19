https://ria.ru/20250619/pozhar-2024052285.html

Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве

Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве - РИА Новости, 19.06.2025

Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве

Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы, 38 человек сами покинули здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:46:00+03:00

2025-06-19T21:46:00+03:00

2025-06-19T21:48:00+03:00

москва

происшествия

театральный институт имени бориса щукина

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы, 38 человек сами покинули здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 20.48 загорелась библиотека на последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина. Самостоятельно покинули здание 38 человек. В 21.10 пожар локализован. Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250617/pozhar-2023250193.html

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2025

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москва, происшествия, театральный институт имени бориса щукина, происшествия – радио sputnik