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Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве
Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве - РИА Новости, 19.06.2025
Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве
Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы, 38 человек сами покинули здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:46:00+03:00
2025-06-19T21:46:00+03:00
2025-06-19T21:48:00+03:00
москва
происшествия
театральный институт имени бориса щукина
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы, 38 человек сами покинули здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 20.48 загорелась библиотека на последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина. Самостоятельно покинули здание 38 человек. В 21.10 пожар локализован. Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия, театральный институт имени бориса щукина, происшествия – радио sputnik
Москва, Происшествия, Театральный институт имени Бориса Щукина, Происшествия – Радио Sputnik
Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве
В Театральном институте имени Щукина произошел пожар, 38 человек покинули здание