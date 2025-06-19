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В Забайкалье локализовали пять лесных пожаров - РИА Новости, 19.06.2025
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08:09 19.06.2025 (обновлено: 08:36 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/pozhar-2023784721.html
В Забайкалье локализовали пять лесных пожаров
В Забайкалье локализовали пять лесных пожаров - РИА Новости, 19.06.2025
В Забайкалье локализовали пять лесных пожаров
Пять природных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров удалось локализовать в Забайкальском крае, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:09:00+03:00
2025-06-19T08:36:00+03:00
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Пять природных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров удалось локализовать в Забайкальском крае, сообщило минприроды региона. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск среды на территории РФ были 44 лесных пожара на площади около 293,1 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 9 пожаров на площади почти в 256,9 тысячи гектаров, уточнило ведомство. "По оперативным данным региональной диспетчерской службы, на утро 19 июня силами лесных пожарных остановлено распространение пяти пожаров на площади более 40 тысяч гектаров", - говорится в сообщении минприроды региона. Одно из возгораний тушат на территории Ингодинского лесничества в Улетовском округе, где задействована землеройная техника для проведения противопожарных минерализованных полос. "В его тушении принимают участие сотрудники авиационно-пожарной службы Уральской авиабазы из города Екатеринбург, авиапожарные Читинской авиабазы, а также работники федеральной "Авиалесоохраны", - приводятся в сообщении слова начальника Читинской базы авиационной охраны лесов Андрея Верхушина.Уточняется, что пожары ещё действуют на территории лесного фонда Хилокского, Читинского и Улетовского округов, где продолжают бороться с огнём трёх возгораний.В тушении задействованы более 800 лесных пожарных и свыше 100 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019726605.html
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россия, забайкальский край, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье локализовали пять лесных пожаров

Пять лесных пожаров на более 40 тыс га локализовали в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Пять природных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров удалось локализовать в Забайкальском крае, сообщило минприроды региона.
По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск среды на территории РФ были 44 лесных пожара на площади около 293,1 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 9 пожаров на площади почти в 256,9 тысячи гектаров, уточнило ведомство.
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"По оперативным данным региональной диспетчерской службы, на утро 19 июня силами лесных пожарных остановлено распространение пяти пожаров на площади более 40 тысяч гектаров", - говорится в сообщении минприроды региона.
Одно из возгораний тушат на территории Ингодинского лесничества в Улетовском округе, где задействована землеройная техника для проведения противопожарных минерализованных полос. "В его тушении принимают участие сотрудники авиационно-пожарной службы Уральской авиабазы из города Екатеринбург, авиапожарные Читинской авиабазы, а также работники федеральной "Авиалесоохраны", - приводятся в сообщении слова начальника Читинской базы авиационной охраны лесов Андрея Верхушина.
Уточняется, что пожары ещё действуют на территории лесного фонда Хилокского, Читинского и Улетовского округов, где продолжают бороться с огнём трёх возгораний.
В тушении задействованы более 800 лесных пожарных и свыше 100 единиц техники.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
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РоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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