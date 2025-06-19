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Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем

Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.06.2025

Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем

Россия пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве Москвы в конфликте между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:59:00+03:00

россия

дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве Москвы в конфликте между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас, наверное, особой востребованности нет. Но появится ли она в дальнейшем, сейчас мы просто не можем этого прогнозировать", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, говоря о предложенных Россией посреднических услугах урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, в мире