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Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем
Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.06.2025
Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем
Россия пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве Москвы в конфликте между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:22:00+03:00
2025-06-19T12:22:00+03:00
2025-06-19T12:59:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве Москвы в конфликте между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас, наверное, особой востребованности нет. Но появится ли она в дальнейшем, сейчас мы просто не можем этого прогнозировать", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, говоря о предложенных Россией посреднических услугах урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
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россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, В мире
Песков высказался о возможном посредничестве России между Ираном и Израилем
Песков: РФ не знает, понадобится ли ее участие в решении кризиса Ирана и Израиля