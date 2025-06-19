https://ria.ru/20250619/posolstvo-2023926764.html

СМИ сообщили о повреждении здания посольства Нидерландов в Тель-Авиве

СМИ сообщили о повреждении здания посольства Нидерландов в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ сообщили о повреждении здания посольства Нидерландов в Тель-Авиве

Здание посольства Нидерландов в Тель-Авиве получило легкие повреждения в результате авиаудара, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет, сообщает портал... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:06:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ГААГА, 19 июн - РИА Новости. Здание посольства Нидерландов в Тель-Авиве получило легкие повреждения в результате авиаудара, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на МИД королевства. "Здание посольства Нидерландов в Тель-Авиве было слегка повреждено иранской ракетой в четверг утром", - пишет портал. Как сообщил представитель нидерландского МИД, сотрудники посольства не пострадали. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/udar-2023182811.html

https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023038552.html

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в мире, иран, израиль, нидерланды, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте