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ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
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15:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/polk-2023941056.html
ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области
ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области
Полк беспилотных систем "Ахиллес" вооруженных формирований Украины пополняется несовершеннолетними добровольцами, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полк беспилотных систем "Ахиллес" вооруженных формирований Украины пополняется несовершеннолетними добровольцами, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "В УВД ВГА Харьковской области поступила оперативная информация о пополнении подразделений НВФ Украины добровольцами из числа несовершеннолетних местных жителей. Речь идет о незаконном вооруженном формировании Украины — "429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес", — сказал Лисняк. По его словам, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко приказал подчинённым агитировать несовершеннолетних для привлечения их в полк в качестве операторов разведывательных дронов. Им за это обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, но деньги до подростков не доходят, уточнил Лисняк.
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украина, харьковская область, в мире
Украина, Харьковская область, В мире
ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области

Лисняк: украинский полк "Ахиллес" пополняется несовершеннолетними добровольцами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полк беспилотных систем "Ахиллес" вооруженных формирований Украины пополняется несовершеннолетними добровольцами, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"В УВД ВГА Харьковской области поступила оперативная информация о пополнении подразделений НВФ Украины добровольцами из числа несовершеннолетних местных жителей. Речь идет о незаконном вооруженном формировании Украины — "429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес", — сказал Лисняк.
По его словам, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко приказал подчинённым агитировать несовершеннолетних для привлечения их в полк в качестве операторов разведывательных дронов. Им за это обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, но деньги до подростков не доходят, уточнил Лисняк.
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