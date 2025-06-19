https://ria.ru/20250619/polk-2023941056.html

ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области

ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ набирают подростков, заявили в администрации Харьковской области

Полк беспилотных систем "Ахиллес" вооруженных формирований Украины пополняется несовершеннолетними добровольцами, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T15:42:00+03:00

украина

харьковская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014424315_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_2e2e57213d947dfca24bf128efc2579c.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полк беспилотных систем "Ахиллес" вооруженных формирований Украины пополняется несовершеннолетними добровольцами, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "В УВД ВГА Харьковской области поступила оперативная информация о пополнении подразделений НВФ Украины добровольцами из числа несовершеннолетних местных жителей. Речь идет о незаконном вооруженном формировании Украины — "429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес", — сказал Лисняк. По его словам, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко приказал подчинённым агитировать несовершеннолетних для привлечения их в полк в качестве операторов разведывательных дронов. Им за это обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, но деньги до подростков не доходят, уточнил Лисняк.

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, в мире