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Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру - РИА Новости, 19.06.2025
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06:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/politseyskiy-2023776462.html
Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру
Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру - РИА Новости, 19.06.2025
Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру
Полицейский в Якутске напал на девушку в ресторане, возбуждено дело, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль его расследование, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:44:00+03:00
2025-06-19T06:44:00+03:00
происшествия
россия
якутск
александр бастрыкин
сардана авксентьева
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Полицейский в Якутске напал на девушку в ресторане, возбуждено дело, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль его расследование, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Девушка-блогер в Якутске опубликовала в соцсети видео, на котором рассказывает о том, как в ресторане "Дуэты" на нее напал один из высокопоставленных сотрудников МВД Якутии. Посетительница сообщила, что мужчина сначала ущипнул ее, потом в ответ на возмущение ударил в лицо и сломал ей нос. Ролик получил общественный резонанс. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале сообщила, что избил девушку начальник отдела по противодействию коррупции МВД России по региону Николай Ребров. Парламентарий написала обращение в адрес Бастрыкина. "В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России с просьбой проконтролировать ход расследования уголовного дела о нападении сотрудника полиции на девушку в ресторане города Якутска. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ. Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - прокомментировали в пресс-службе СУСК. Информации с МВД республики пока нет.
https://ria.ru/20250618/arest-2023682630.html
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происшествия, россия, якутск, александр бастрыкин, сардана авксентьева, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Якутск, Александр Бастрыкин, Сардана Авксентьева, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру

Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру в ресторане

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Полицейский в Якутске напал на девушку в ресторане, возбуждено дело, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль его расследование, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Девушка-блогер в Якутске опубликовала в соцсети видео, на котором рассказывает о том, как в ресторане "Дуэты" на нее напал один из высокопоставленных сотрудников МВД Якутии. Посетительница сообщила, что мужчина сначала ущипнул ее, потом в ответ на возмущение ударил в лицо и сломал ей нос.
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Ролик получил общественный резонанс. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале сообщила, что избил девушку начальник отдела по противодействию коррупции МВД России по региону Николай Ребров. Парламентарий написала обращение в адрес Бастрыкина.
"В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России с просьбой проконтролировать ход расследования уголовного дела о нападении сотрудника полиции на девушку в ресторане города Якутска. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ. Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - прокомментировали в пресс-службе СУСК.
Информации с МВД республики пока нет.
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ПроисшествияРоссияЯкутскАлександр БастрыкинСардана АвксентьеваСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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