https://ria.ru/20250619/politseyskiy-2023776462.html

Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру

Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру - РИА Новости, 19.06.2025

Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру

Полицейский в Якутске напал на девушку в ресторане, возбуждено дело, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль его расследование, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:44:00+03:00

2025-06-19T06:44:00+03:00

2025-06-19T06:44:00+03:00

происшествия

россия

якутск

александр бастрыкин

сардана авксентьева

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Полицейский в Якутске напал на девушку в ресторане, возбуждено дело, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль его расследование, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Девушка-блогер в Якутске опубликовала в соцсети видео, на котором рассказывает о том, как в ресторане "Дуэты" на нее напал один из высокопоставленных сотрудников МВД Якутии. Посетительница сообщила, что мужчина сначала ущипнул ее, потом в ответ на возмущение ударил в лицо и сломал ей нос. Ролик получил общественный резонанс. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале сообщила, что избил девушку начальник отдела по противодействию коррупции МВД России по региону Николай Ребров. Парламентарий написала обращение в адрес Бастрыкина. "В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России с просьбой проконтролировать ход расследования уголовного дела о нападении сотрудника полиции на девушку в ресторане города Якутска. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ. Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - прокомментировали в пресс-службе СУСК. Информации с МВД республики пока нет.

https://ria.ru/20250618/arest-2023682630.html

https://ria.ru/20250618/ploschadka-2023608616.html

россия

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, якутск, александр бастрыкин, сардана авксентьева, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф