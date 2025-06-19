https://ria.ru/20250619/poliplast-2023952413.html

ГК "Полипласт" дали премию "Чемпион" за вклад в развитие хоккея в России

ГК "Полипласт" дали премию "Чемпион" за вклад в развитие хоккея в России - РИА Новости, 19.06.2025

ГК "Полипласт" дали премию "Чемпион" за вклад в развитие хоккея в России

Erid: F7NfYUJCUneTRUKw8W3q РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:04:00+03:00

2025-06-19T16:04:00+03:00

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Erid: F7NfYUJCUneTRUKw8W3q МОСКВА, 19 июн - Пресс-служба ГК "Полипласт". Группа компаний "Полипласт", российский производитель высокотехнологичной химической продукции, стала лауреатом премии "Чемпион", прошедшей на полях ПМЭФ-2025. Миссия премии заключается в поддержке спортивных инициатив, развитии партнерства между бизнесом и спортом, а также в освещении выдающихся достижений спортсменов и организаций. Группа компаний "Полипласт" награждена за многолетнее развитие детско-юношеского спорта и реализацию социальных проектов, направленных на продвижение здорового образа жизни. "За ледовой ареной и медалями скрывается труд и упорство молодых ребят. Развитие хоккея для нас – уже давно не просто спонсорство, а долгосрочная программа по вовлечению в спорт, поддержке талантливых хоккеистов и возможностей для молодежи", – поделился президент "Академии хоккея имени Б.П. Михайлова", генеральный директор АО "Полипласт" Александр Ковалев. В 2019 году, благодаря инициативе ГК "Полипласт" и поддержке правительства Тульской области, создана "Академия Михайлова" – школа, призванная развивать молодых хоккеистов на профессиональном уровне. Сегодня более 2000 ребят разных возрастов занимаются в филиалах академии в семи городах России — от Москвы до Первоуральска. В мае 2025 года группа компаний "Полипласт" расширила свою поддержку спорта, став стратегическим партнером четырех хоккейных клубов Самарской области. Соглашение предусматривает всестороннюю поддержку регионального спорта, а также создание первой в Самаре профессиональной команды по следж-хоккею "Лада-следж". Реклама, ООО "Полипласт Новомосковск", ИНН 7116019123.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы