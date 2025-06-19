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Производство высокомолекулярных полимеров появится в Тульской области

Производство высокомолекулярных полимеров появится в Тульской области - РИА Новости, 19.06.2025

Производство высокомолекулярных полимеров появится в Тульской области

В четверг на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель Совета директоров группы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - пресс-служба ГК "Полипласт". В четверг на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашения о сотрудничестве. Один из документов предполагает строительство в Тульской области производства высокомолекулярных полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций составит порядка 70 миллиардов рублей. Будет создано до 700 рабочих мест. "Мы развиваем производственный комплекс в Тульской области, руководствуясь указом президента о достижении технологического лидерства и суверенитета российского производства. В текущих экономических условиях это наш приоритет", – отметил Шамсутдинов. Еще одно соглашение касается развития хоккейного и следж-хоккейного видов спорта в регионе. Компания планирует выделить на эти цели порядка 1,5 миллиарда рублей. "Полипласт" – наш надежный социальный партнер. Прежде всего, это относится к проектам в сфере спорта. Достижения тульского хоккея последних нескольких нет – это, в том числе заслуга компании. Это направление будем поддерживать и развивать", – отметил Миляев, его слова приводятся на сайте регионального правительства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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