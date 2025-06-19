https://ria.ru/20250619/poligon-2023942623.html
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ
Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:44:00+03:00
2025-06-19T15:44:00+03:00
2025-06-19T15:44:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак". "Мы стараемся приблизить к реалиям боевых действий саму местность ... Данная лесополоса более всего приближена к реалиям боевых действий, то есть там нет пышных деревьев, там есть кусты "уставшие", есть какие то норки, давно разбитые и уничтоженные", - рассказал "Призрак". Он отметил , что для создания более реалистичной картины при занятиях по штурму позиций используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, и задействованы БПЛА. "Перед тем как идти на боевую задачу, мы сначала отнимем опорник (опорный пункт противника - ред.), изучим со всех сторон, как лучше подойти: слева, справа, с юга, с востока. И подгоняем, делаем такой же опорник, макет местности и перед непосредственно выполнением задачи готовим группу, чтобы группа знала все повороты направо, налево даже в условиях плохой видимости. Чтобы они смогли сориентироваться", - рассказал "Призрак".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023815627_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f399c2731f0efb8eefb31abcd6d051b0.jpg
Командиры создают точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий
Командиры 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи.
Об этом РИА Новости рассказал замкомандира батальона с позывным "Призрак".
По его словам, для создания более реалистичной картины при занятиях используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, задействованы беспилотники.
2025-06-19T15:44
true
PT4M53S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ
Командиры "Днепра" создают на полигонах копии опорников ВСУ для отработки штурма
ТОКМАК (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак".
«
"Мы стараемся приблизить к реалиям боевых действий саму местность ... Данная лесополоса более всего приближена к реалиям боевых действий, то есть там нет пышных деревьев, там есть кусты "уставшие", есть какие то норки, давно разбитые и уничтоженные", - рассказал "Призрак".
Он отметил , что для создания более реалистичной картины при занятиях по штурму позиций используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, и задействованы БПЛА.
"Перед тем как идти на боевую задачу, мы сначала отнимем опорник (опорный пункт противника - ред.), изучим со всех сторон, как лучше подойти: слева, справа, с юга, с востока. И подгоняем, делаем такой же опорник, макет местности и перед непосредственно выполнением задачи готовим группу, чтобы группа знала все повороты направо, налево даже в условиях плохой видимости. Чтобы они смогли сориентироваться", - рассказал "Призрак".