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Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/poligon-2023942623.html
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ
Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:44:00+03:00
2025-06-19T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак". "Мы стараемся приблизить к реалиям боевых действий саму местность ... Данная лесополоса более всего приближена к реалиям боевых действий, то есть там нет пышных деревьев, там есть кусты "уставшие", есть какие то норки, давно разбитые и уничтоженные", - рассказал "Призрак". Он отметил , что для создания более реалистичной картины при занятиях по штурму позиций используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, и задействованы БПЛА. "Перед тем как идти на боевую задачу, мы сначала отнимем опорник (опорный пункт противника - ред.), изучим со всех сторон, как лучше подойти: слева, справа, с юга, с востока. И подгоняем, делаем такой же опорник, макет местности и перед непосредственно выполнением задачи готовим группу, чтобы группа знала все повороты направо, налево даже в условиях плохой видимости. Чтобы они смогли сориентироваться", - рассказал "Призрак".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
Командиры создают точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий
Командиры 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира батальона с позывным "Призрак". По его словам, для создания более реалистичной картины при занятиях используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, задействованы беспилотники.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ

Командиры "Днепра" создают на полигонах копии опорников ВСУ для отработки штурма

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ТОКМАК (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак".
«
"Мы стараемся приблизить к реалиям боевых действий саму местность ... Данная лесополоса более всего приближена к реалиям боевых действий, то есть там нет пышных деревьев, там есть кусты "уставшие", есть какие то норки, давно разбитые и уничтоженные", - рассказал "Призрак".
Он отметил , что для создания более реалистичной картины при занятиях по штурму позиций используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, и задействованы БПЛА.
"Перед тем как идти на боевую задачу, мы сначала отнимем опорник (опорный пункт противника - ред.), изучим со всех сторон, как лучше подойти: слева, справа, с юга, с востока. И подгоняем, делаем такой же опорник, макет местности и перед непосредственно выполнением задачи готовим группу, чтобы группа знала все повороты направо, налево даже в условиях плохой видимости. Чтобы они смогли сориентироваться", - рассказал "Призрак".
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22 июня 2022, 17:18
 
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