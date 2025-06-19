https://ria.ru/20250619/poligon-2023942623.html

Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ

Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Российские бойцы рассказали, как готовятся к штурму позиций ВСУ

Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:44:00+03:00

2025-06-19T15:44:00+03:00

2025-06-19T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023815627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14fc9fdb04646a9a2227b6ffd68b35c2.jpg

ТОКМАК (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Командиры 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак". "Мы стараемся приблизить к реалиям боевых действий саму местность ... Данная лесополоса более всего приближена к реалиям боевых действий, то есть там нет пышных деревьев, там есть кусты "уставшие", есть какие то норки, давно разбитые и уничтоженные", - рассказал "Призрак". Он отметил , что для создания более реалистичной картины при занятиях по штурму позиций используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, и задействованы БПЛА. "Перед тем как идти на боевую задачу, мы сначала отнимем опорник (опорный пункт противника - ред.), изучим со всех сторон, как лучше подойти: слева, справа, с юга, с востока. И подгоняем, делаем такой же опорник, макет местности и перед непосредственно выполнением задачи готовим группу, чтобы группа знала все повороты направо, налево даже в условиях плохой видимости. Чтобы они смогли сориентироваться", - рассказал "Призрак".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командиры создают точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий Командиры 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" создают на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для отработки штурмовых действий перед выполнением задачи. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира батальона с позывным "Призрак". По его словам, для создания более реалистичной картины при занятиях используются заряды, имитирующие огонь артиллерии, задействованы беспилотники. 2025-06-19T15:44 true PT4M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф