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Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:40 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024043902.html
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье
В Подмосковье планируют создать в особых экономических зонах и индустриальных парках новые производства роботов, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:40:00+03:00
2025-06-19T20:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Подмосковье планируют создать в особых экономических зонах и индустриальных парках новые производства роботов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев на полях ПМЭФ обсудил эти планы с производителями робототехники. На встречу были приглашены руководители компаний, которые делают роботов самого разного назначения – от добычи нефти до работы на складских терминалах. Для развития робототехники в России существует национальный проект "Средства производства и автоматизации". "Стратегическая задача, которую ставит наш президент — войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин. Например, в Есипово планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них – Софию, можно видеть на нашем стенде на ПМЭФ. Компания "Комитас", которая делает роботов для складских центров Wildberries, Ozon, Магнит, планирует построить завод в ОЭЗ “Ступино Квадрат”", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что еще один участник компания "Валдай Роботы" готова прийти в Подмосковье в Государственный индустриальный парк "Титан" в Ленинском и расширить производство промышленных роботов. Это и руки-манипуляторы, и руки-сварщики, и роботы-тележки для складов. Он отметил, что у обеих компаний роботы с отечественным программным обеспечением. Воробьев упомянул третьего резидента – компанию "СМТ", которую презентовали на ПМЭФ в прошлом году. У компании уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцове, в планах — также зайти в “Титан”".
https://ria.ru/20250619/kompleks-2024039098.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье

Производства роботов планируют создать в особых экономических зонах Подмосковья

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиНовые производства роботов планируют запустить в Подмосковье
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Подмосковье планируют создать в особых экономических зонах и индустриальных парках новые производства роботов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев на полях ПМЭФ обсудил эти планы с производителями робототехники. На встречу были приглашены руководители компаний, которые делают роботов самого разного назначения – от добычи нефти до работы на складских терминалах.
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье
Вчера, 20:05
Для развития робототехники в России существует национальный проект "Средства производства и автоматизации".
"Стратегическая задача, которую ставит наш президент — войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин. Например, в Есипово планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них – Софию, можно видеть на нашем стенде на ПМЭФ. Компания "Комитас", которая делает роботов для складских центров Wildberries, Ozon, Магнит, планирует построить завод в ОЭЗ “Ступино Квадрат”", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор добавил, что еще один участник компания "Валдай Роботы" готова прийти в Подмосковье в Государственный индустриальный парк "Титан" в Ленинском и расширить производство промышленных роботов. Это и руки-манипуляторы, и руки-сварщики, и роботы-тележки для складов.
Он отметил, что у обеих компаний роботы с отечественным программным обеспечением.
Воробьев упомянул третьего резидента – компанию "СМТ", которую презентовали на ПМЭФ в прошлом году. У компании уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцове, в планах — также зайти в “Титан”".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены
Вчера, 19:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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